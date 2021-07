Polizei Köln

POL-K: 210708-3-K Zwei E-Scooter-Nutzer nach Stürzen verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochabend (7. Juli) hat die Polizei erneut den Alleinunfall eines laut Alkoholtest (2 Promille) absolut fahruntüchtigen 20-Jährigen aufgenommen.

Gegen 23.30 Uhr hatte eine Rettungswagenbesatzung die Polizei alarmiert. Hintergrund: ein E-Scooter-Fahrer (20) war auf dem Neumarkt gestürzt. Da sich der alkoholisierte Mann zum Unfallgeschehen nicht äußern wollte, rekonstruierten die Beamten den Unfall anhand der polizeilichen Videobeobachtung. Danach war der 20-Jährige einhändig und in Schlangenlinien auf dem Gehweg gefahren. Warum die zweite Hand nicht am Lenker war, zeigt das Video ebenfalls - sie hielt das Handy. Auf dem Video ist ebenfalls zu sehen, dass der junge Mann nach dem Sturz wieder auf den Scooter stieg und nach etwa 20 Metern wieder zu Fall kam. Rettungskräfte brachten ihn mit einem abgebrochenen Schneidezahn und Schürfwunden stationär in eine Klinik.

Drei Stunden zuvor war bereits ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer nach einem Bremsmanöver auf dem parallel zum Kennedy Ufer verlaufenden Schotterweg gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. (mw/de)

