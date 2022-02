Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unter Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs (07.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Straße "Adlerring". Ein 45-jähriger BMW Fahrer kam nach links von der Straße ab und blieb mit dem Auto im aufgeweichten Grünstreifen an einer Böschung stecken. Als die Polizei vorbeifuhr, versuchte der Mann immer noch vergeblich, das mittlerweile bis zur Achse eingesunkene Auto mit durchdrehenden Rädern frei zu bekommen. Die Beamten bemerkten, dass der Mann offensichtlich unter Medikamenteneinfluss stand, was ein Schnelltest bestätigte. Er musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Sie zeigte den Autofahrer wegen Fahrens unter Medikamenteneinfluss an.

