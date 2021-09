Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörer in der Nacht landet im Gewahrsam

Hagen-Emst (ots)

Am Freitagmorgen (03.09.2021) verursachte ein 34-Jähriger gleich mehrere Einsätze der Polizei. Bereits um 1:50 Uhr beschwerten sich mehrere Anwohner aus der Karl-Ernst-Osthaus-Straße, dass der Mann auf dem Balkon extrem laut telefonierte. Offenbar war er betrunken. In seiner Wohnung warf er Gegenstände hin und her. Auch um 2:30 Uhr ermahnten ihn die Beamten erneut zur Ruhe und kündigten die Fertigung einer Anzeige an. Dies schien den Hagener nicht zu beeindrucken. Um 3:20 Uhr gingen erneute Anrufe auf der Leitstelle ein. Dieses Mal legten die Polizisten eine Anzeige vor, die ein Bußgeld mit sich zieht. Um 3:50 Uhr musste eine Streifenwagenbesatzung ein letztes Mal ausrücken. Der 34-Jährige hielt erneut die Nachbarschaft durch das überlaute Telefonieren vom Schlaf ab. Als die Beamten das Handy des Randalierers sicherstellten wurde dieser derart aggressiv, dass die Polizisten den Alkoholisierten (über zwei Promille) in Gewahrsam nehmen mussten. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell