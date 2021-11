Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche in Windberg und Bettrath

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Dienstag, 23.11.2021, und Mittwoch, 24.11.2021, standen ein Vereinsheim und ein Friseursalon im Fokus bislang unbekannter Einbrecher.

Vermutlich mit dem Ziel, in die Räume eines Salons an der Hovener Straße zu gelangen, schlugen die Täter das Glas der Eingangstür zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr ein. Zwar verursachten sie einen entsprechenden Schaden, Zutritt konnten sie sich dadurch aber nicht verschaffen.

Auf ähnliche Weise gingen Einbrecher zwischen 21:20 Uhr und 17:10 Uhr ein vereinsheim an der Graf-Haeseler-Straße an: Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten somit in die Räume gelangen. Sie stahlen Bargeld in niedriger Höhe.

In beiden Fällen konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

