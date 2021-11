Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Navigationsgeräte aus Fahrzeugen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Mönchengladbach mehrfach Navigationsgeräte aus Fahrzeugen gestohlen.

1. Diebe haben am Freitagnachmittag, 19.11.2021, gegen 16:45 Uhr ein mobiles Navigationsgerät aus einem Firmenbus an der Reitbahnstraße entwendet.

2. Aus einem Renault (Clio) haben Unbekannte am Samstagabend, 20.11.2021, ebenfalls ein mobiles Navigationsgeräts gestohlen. Die Täter verschafften sich dafür zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam über die Seitenscheibe Zugang zum Wagen.

3. Unbekannte haben zwischen Montagabend, 22.11.2021, 18:30 Uhr und Dienstagmorgen, 23.11.2021, 05:30 Uhr das Seitenfenster eines Firmenfahrzeugs an der Konstantinstraße eingeschlagen. Danach nahmen die Täter ein mobiles Navigationsgerät aus dem Wagen an sich.

4. Diebe haben am Dienstagmorgen, 23.11.2021, zwischen 08:00 Uhr und 08:55 Uhr ein Auto an der Brahmsstraße aufgebrochen. Sie entwendeten anschließend unter anderem ein fest eingebautes Navigationsgerät.

5. Unbekannte haben am Dienstagvormittag, 23.11.2021, zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr an der Bendhecker Straße ein mobiles Navigationsgerät aus einem geparkten Honda (Civic) gestohlen. Die Täter öffneten dafür gewaltsam das Fenster an der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

Die Polizei bittet in den genannten Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

