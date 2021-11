Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu insgesamt drei weiteren vollendeten Wohnungseinbrüchen in den Stadtteilen Odenkirchen, Geneicken und Mülfort gekommen.

In der Zeit zwischen Samstag, 20.11.2021, 10 Uhr, und Dienstag, 23.11.2021, 14:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein an der Altenbroicher Straße gelegenes Reihenhaus eingebrochen. Hierzu kletterten sie zunächst über einen Zaun, um in den Garten zu gelangen. Von dort gingen sie zur rückwärtigen Terrassentür, die sie gewaltsam aufhebelten. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie dabei Diebesgut mitnahmen, ist bislang nicht abschließend bekannt.

In dem Fall eines Mehrfamilienhauses am Mollsbaumweg überkletterte der Täter am Dienstag, 23.11.2021, zwischen 08:00 Uhr und Mitternacht eine Mauer, um an die Rückseite zu gelangen. Aus einem Lagerraum entnahm er Werkzeug. Hiermit versuchte er zuerst, die Terrassentür aufzuhebeln und anschließend, ein Fenster einzuschlagen. Nachdem beides misslang, kletterte er auf den Balkon und trat dort gewaltsam gegen die Balkontür. Die dahinterliegende Wohnung durchsuchte er, bevor er auf selbigem Weg vom Tatort flüchtete. Auch hier ist die Beute bislang unbekannt.

Ebenfalls am Dienstag, 23.11.2021, zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr, war ein Einfamilienhaus an der Wiedemannstraße das Ziel von Einbrechern. Auch hier verschafften sie sich Zugang zur Rückseite des Hauses, um dann die Terrassentür aufzuhebeln. Sie durchsuchten Schränke in mehreren Räumen und flüchteten anschließend mitsamt Bargeld und elektronischem Gerät als Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

