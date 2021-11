Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen, 23.11.2021, bei einem Verkehrsunfall an der Gladbacher Straße schwer verletzt worden. Sein 26-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 09:30 Uhr fuhr der 41-Jährige mit einem Auto die Gladbacher Straße in Richtung Rheindahlen entlang. Nach Zeugenaussagen setzte der Fahrer kurz nach der Ampelanlage an der Straße Dahlener Heide zu einem Überholvorgang an. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 41-Jährige dabei die Kontrolle über den Wagen. Das Auto fuhr daraufhin zunächst gegen einige Poller und riss diese aus der Verankerung. Anschließend prallte der Wagen frontal gegen einen Baum und blieb stehen.

Rettungskräfte brachten beide Männer ins Krankenhaus. Der 41-Jährige verblieb dort zur stationären Behandlung.(jl)

