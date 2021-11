Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung

Düren (ots)

Am Dienstag kam es auf der Kreuzung Robert-Koch-Straße und Merzenicher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde, sodass er stationär ins Krankenhaus kam.

Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Auto die Merzenicher Straße in Richtung Scharnhorststraße. An der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße bremste sie, ihrer Aussage nach, kurz ab. Dann setzte sie an, die Kreuzung geradeaus zu queren. Dabei nahm sie jedoch einen von rechts kommenden, 56-Jährigen Autofahrer zu spät wahr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, bei dem der vorfahrtsberechtigte Dürener derart verletzt wurde, dass Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die 54-jährige Dürenerin wurde leicht verletzt vor Ort behandelt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 6700 Euro geschätzt.

