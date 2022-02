Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf Autobahn ins Schleudern geraten (07.02.2022)

Tuningen (ots)

Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und dadurch einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn 81 bei Tuningen. Ein 54-jähriger Citroen C2 Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und schleuderte wieder auf eine Fahrspur zurück. Dort kam er mit dem total beschädigten Auto zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Totalschaden an seinem Auto schätzte die Polizei auf knapp 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte das Auto an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell