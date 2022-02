Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Rohbau - Maschinen entwendet (04.02./07.02.22)

Radolfzell (ots)

(Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Rohbau - Maschinen entwendet (04.02./07.02.22)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Rohbau, der zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 07 Uhr in der Leonhard-Oesterle-Straße verübt worden ist. Unbekannte hebelten mit Gewalt eine verschlossene Metalltür zu einem Raum auf, in dem Maschinen gelagert waren. Es wurden mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen entwendet. Der Wert des Diebesguts ist bislang nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum wurde außerdem eine abgedeckte Säge, die vor dem Gebäude stand entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell