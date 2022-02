Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Polizei schaltet Automotor ab

Sulz (ots)

Ein Anwohner hat in der Nacht zum Sonntag die Polizei gerufen, weil der Motor eines in der Nähe parkenden Autos über eine Stunde lief und es nicht bewegt wird. Die Beamten klärten recht schnell die Besorgnis des Nachbarn auf. Ein 19-Jähriger hatte wegen seinem Alkoholkonsum das Auto stehen lassen und es sich Innern mit laufendem Motor und angestellter Heizung bequem gemacht. Die Beamten belehrten den jungen Mann und sorgten dafür, dass er an seinen Wohnort in einer Nachbargemeinde kommt.

