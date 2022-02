Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Alkohol am Steuer und Glätte führen zu Unfall

Aichhalden--Rötenberg (ots)

Eisglätte und deutlicher Alkoholeinfluss sind einem Autofahrer in der Nacht zum Sonntag zwischen Rötenberg und Alpirsbach zum Verhängnis geworden. Er landete mit seinem Auto auf dem Dach. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige gegen 4.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen eine Böschung und einen Telefonmast, worauf sein BMW-Geländewagen kopfüber auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde der Fahrer zwar leicht verletzt, machte sich aber dennoch zu Fuß davon. Eine Streife der Polizei Freudenstadt war jedoch schnell am Unfallort und hielt den Mann nur wenige Hundert Meter vom Unfallort entfernt an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Nach einer Blutprobe in einem Krankenhaus nahmen die Beamten ihm er Führerschein ab. Den Schaden am Auto und den Einrichtungen beziffert die Polizei auf 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell