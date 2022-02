Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlitzt Reifen auf (31./05.02.22)

Gaienhofen (ots)

Eine nicht ungefährliche Aktion haben Unbekannte im Zeitraum vom 31.01.22 bis zum 05.02.22 in der Hauptstraße 236 begangen. Sie beschädigten absichtlich die beiden vorderen Reifen eines dort abgestellten grauen VW Touran mit einem scharfen Gegenstand und stellten eine Schraube so unter der Lauffläche auf, dass diese in den Reifen eindringen und während der Fahrt zu einem starken Druckverlust kommen hätte können. Was der Hintergrund der Tat war, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Gaienhofen bittet unter Tel. 07735 97100 um sachdienliche Hinweise.

