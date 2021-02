Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Nach Gaststätteneinbruch am Rheinufer - Tatverdächtige wollten entwendeten Pkw verkaufen - Zwei vorläufige Festnahmen und Fahndung nach weiterem Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Zwei vorläufige Festnahmen im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Gaststätte am Oberkasseler Rheinufer erfolgten in den Mittagsstunden des 24.02.2021 - darüber hinaus laufen derzeit weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen zu einem weiteren, polizeibekannten Tatverdächtigen.

In dem Zeitraum zwischen dem 22.02.2021, gegen 20:00 Uhr, und dem 23.02.2021, gegen 08:00 Uhr, waren zunächst unbekannte Täter in die Gaststätte eingebrochen. Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Gastraum des Betriebes verschafft. Die Unbekannten konsumierten hier gelagerte Lebensmittel und Getränke - geleerte kleinere Schnapsflaschen schmissen sie auf den Boden des Lokals, in dem aktuell Aufräum- und Instandsetzungsmaßnahmen nach dem Rheinhochwasser durchgeführt werden. Die Einbrecher verließen schließlich das Lokal und entwendeten einen vor dem Betrieb geparkten Pkw des Betreibers - hierbei nutzten sie einen im Ladenlokal aufgefundenen Schlüssel des Wagens.

(hierzu auch Pressetext vom 24.02.2021/08:16 Uhr)

In den Mittagsstunden des 24.02.2021, gegen 13:45 Uhr, fuhren zwei Männer mit einem hochwertigen SUV bei einem Autohändler auf der Siemensstraße in Bonn-Endenich vor und boten diesen für einen auffallend niedrigen Preis zum Kauf an. Dem Händler kam die Situation merkwürdig vor - er schaltete die Polizei ein. Die Ermittler stellten schnell fest, dass es sich bei dem angebotenen Wagen um das bei dem oben dargestellten Einbruch entwendete Fahrzeug, einen neuwertigen VW Touareg handelt. Ein Fahndungsteam traf die beiden Verdächtigen im Alter von 24 und 29 Jahren noch vor Ort an und nahm sie vorläufig fest. Das angebotene Auto wurde sichergestellt. In ihren Vernehmungen erklärten die Beschuldigten schließlich, dass sie den Wagen nicht selber entwendet hatten. Sie wollten das hochwertige Fahrzeug allerdings an den Händler verkaufen.

Im Zuge der weitergehenden Recherchen wurde dann ein weiterer Tatverdächtiger als mutmaßlicher Auftraggeber des Duos ermittelt. Die Fahndungsmaßnahmen gegen den bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretenen Verdächtigen werden derzeit durch das zuständige KK 34 koordiniert.

