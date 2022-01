Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

Der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Weimar West musste am Dienstag feststellen, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Augenscheinlich hoben der oder die Täter die Tür zum Verschlag einfach aus den Angeln, weswegen der Einbruch erst spät erkannt wurde. Überrascht war der 36-jährige Geschädigte aber über die Beute, die der oder die Täter machten - Angeln im Wert von etwa 200 Euro waren die Objekte der Begierde.

