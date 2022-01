Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mädchen kollidiert mit Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Montagmorgen in Stadtroda bei einem Unfall verletzt. Eine Pkw-Fahrerin war auf der Landstraße von Stadtroda aus kommend in Richtung Laasdorf unterwegs, als auf Höhe der Einmündung Gernewitz plötzlich das Mädchen, was aus Hainbücht kam, mit ihrem Roller die Fahrbahn querte. Durch die Autofahrerin konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden und das Mädchen wurde von dem VW erfasst. Das Mädchen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

