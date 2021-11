Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Vorsicht vor Voicemail-App

Kreis Soest (ots)

Am Sonntag (28. November 2021) erstattete ein 56-jähriger Mann Anzeige auf der Polizeiwache in Warstein. Er hatte zuvor eine SMS-Nachricht über einen verpassten Anruf erhalten. Als er auf den Link zur Nachricht klickte, wurde er auf eine Seite weitergeleitet, die aufgrund eines Logos der Telekom einen seriösen Eindruck vermittelte. Dort wurde er aufgefordert eine App zum Abhören der Voicemail zu installieren, um dann auch die Nachricht abhören zu können. Am Abend rief ihn dann ein unbekannter Mann an, der behauptete von ihm angerufen worden zu sein. Hierauf wurde der 56-Jährige stutzig und informierte sich auf einer Seite der "richtigen" Telekom. Dort wurde vor der Voicemail-App gewarnt, dass diese nicht von der Telekom stammen würde und mutmaßlich Daten von dem Handy abgreifen würde. Informieren Sie sich über weitere Tricks von Kriminellen im Bereich des Cybercrimes auf den Seiten der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/cybercrime-8 Geben Sie Kriminellen keine Chance Sie auszuspionieren. #NummerSicher(reh)

