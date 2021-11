Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Lippstadt - Leicht verletzt bei Auffahrunfall. Am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, befuhren ein 56 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit dem Pkw Mercedes und eine 21 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit dem Pkw VW Lupo die Overhagener Straße. Beide Fahrzeugführer mussten ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Das Fahrmanöver hat eine 21 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach entweder nicht oder zu nicht rechtzeitig erkannt. Sie fuhr mit dem Pkw VW Lupo auf den bereits stehenden VW Lupo der Lippstädterin auf und schob diesen auf den stehenden Mercedes des Lippstädters auf. Durch die Kollision wurde die Lippstädterin leicht verletzt. (AG)

Werl - Unfallverursacher steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und legt einen vermutlich gefälschten Führerschein vor. Am Samstag, gegen 16:25 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen schwarzen Mercedes, der beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten PKW kollidierte und diesen beschädigte. Der Mercedes entfernte sich dann zunächst von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte den zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten das Kennzeichen nennen. Diese suchten sodann die entsprechende Anschrift des Fahrzeughalters auf, konnten jedoch weder das Fahrzeug, noch den durch den Zeugen beschriebenen Fahrzeugführer antreffen. Dieser suchte im weiteren Verlauf die Polizeiwache in Werl auf um den Unfall zu melden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, den der 36jährige Werler einräumte. Zudem wies der vorgelegte Führerschein Fälschungsmerkmale auf. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Erwitte - Auffahrunfall durch betrunkenen Fahrzeugführer. Am Samstag, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Stirpe zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Nach Angaben von Zeugen fuhr das unfallverursachende Fahrzeug zuvor starke Schlangenlinien und hatte bereits in der Boschstraße mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Unfallverursacher (26jähriger aus Bestwig) aufgrund der durch die Zeugen angegebenen Personenbeschreibung erkannt und gestellt werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille was eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR.

Lippstadt - Kleinbrände in den Morgenstunden. Am Sonntagmorgen, in der Zeit von 04:33 Uhr bis 05:50 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu vier Kleinbränden gerufen. In der Weißenburger Straße und in der Linhoffstraße brannte jeweils ein Müllsack auf der Straße. In der Spielplatzstraße brannte ein Busch und in der Langestraße ein an der Straße aufgestellter Tannenbaum. Es kam "Gott sei Dank" in keinem Fall zu einer Brandausdehnung. Nennenswerter Sachschaden entstand demnach nicht. Hinweise auf den oder die Brandleger liegen bislang nicht vor.

