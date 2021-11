Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall in Warstein-Allagen in der Nacht zu Samstag

Soest - Warstein (ots)

Warstein-Allagen - Kontrolle verloren und schwer verletzt Am Samstagmorgen, gegen 02.20 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Warstein mit dem Pkw Fiat Punto die Straße Haarhöfe in östlicher Richtung. In Höhe des Einmündungsbereichs Haarhöfe / Zur Merpket verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. (AG)

