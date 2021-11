Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Frau bei Unfall leicht verletzt

Sögel (ots)

Am Dienstag kam es in der Mühlenstraße in Sögel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 39-Jähriger war gegen 10.15 Uhr in seinem Mercedes auf der Clemens-August-Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Mühlenstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer 85-jährigen Rollstuhlfahrerin, die die Straße in dem Moment überquerte. Die Frau kam mit ihrem Rollstuhl zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

