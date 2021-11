Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Autofahrer leicht verletzt

Salzbergen (ots)

Am Montag kam es an der Schüttorfer Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 26-Jähriger war gegen 23.25 Uhr in seinem Mitsubishi in Richtung Salzbergen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam anschließend auf einem dortigen Acker zum Stehen. Der Mitsubishi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell