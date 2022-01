Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Promillefahrt

Jena (ots)

Am Montagabend wurde in der Schrödingerstraße in Jena ein 57-Jähriger mit seinem VW kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von über 1,5 Promille zum Vorschein. Nachdem der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, verlegten die eingesetzten Kräfte mit dem Mann ins Klinikum zur Blutentnahme. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.

