Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus der Verantwortung gezogen

Jena (ots)

Eine Zeugin parkte ihr Fahrzeug am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Erlanger Allee in Jena. Als die junge Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte konnte sie beobachten, wie ein anderer Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen ihren Pkw stieß und das Fahrzeug dabei beschädigte. Der Verursacher stieg aus seinem Wagen, begutachtete den Schaden und setzte sich sogleich, unter dem Vorwand sein Auto nur umparken zu wollen, wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

