Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayer unterwegs

Weimar (ots)

Zeugen informierten die Polizei am Montagmorgen über einen Sprayer, der sich gerade an der Fassade einer Garage in Weimar Nord zu schaffen machte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Sprüher unerkannt entkommen. An der Wand entstand durch das Graffiti ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell