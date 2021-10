Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Mini-Fahrerin nach Unfall auf Stiftsallee um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Stiftsallee am Montagmorgen, wird eine Mini-Fahrerin gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats Minden zu melden. Eine Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Den Angaben nach hatte die bisher unbekannte Frau mit ihrem schwarzen Mini Clubman gegen 7.45 Uhr beabsichtigt, in Nähe der Einmündung Huttenstraße auf die Stiftsallee einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung der Ringstraße unterwegs gewesen war.

Hierbei stürzte die Radlerin zu Boden. Beide Frauen unterhielten sich vor Ort, stellten jedoch zunächst keine Beschädigungen an den Fahrzeugen fest. Anschließend verließen sie ohne einen Austausch der Personalien die Unfallstelle. Wenig später registrierte die 53-Jährige einen Schaden an ihrem Rad und klagte über einsetzende Schmerzen. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Zur Klärung der Sache wird die dunkelhaarige Mini-Fahrerin, die in einem Alter von 30-40 Jahren und einer Körpergröße von 160 bis 170 cm beschrieben wird, gebeten sich unter Telefon (0571) 88660 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen mögen sich bei den Verkehrsermittlern melden, so die Bitte der Beamten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell