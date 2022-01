Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strom geklaut

Apolda (ots)

Am 17.01.2022, gegen 09:30 Uhr teilte der Hausverwalter eines Wohngrundstücks in der Bergstraße in Apolda der örtlichen Polizei mit, dass im Zeitraum 15.01.2022, 06:00 Uhr bis 17.01.2022, 09:00 Uhr in einen Keller des Hauses eingebrochen wurde. Außerdem wurden durch einen 44jährigen Hausbewohner unerlaubt Kabel verlegt, um Strom aus dem betroffenen Kellerraum abzuleiten, um in der Folge selbst Kosten zu sparen. Am Verschlussriegel zum Keller trat ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 Euro ein. Der Schaden, der durch den "Stromdiebstahl" entstand, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Entziehung elektrischer Energie wurde gefertigt.

