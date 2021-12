Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03.12.2021, gegen 0 Uhr, beschädigten offenbar drei Jugendliche ein technisches Gerät einer Klimaanlage im Bereich der Apotheke in der Alemannenstraße in Denzlingen.

Ein Anwohner beobachtete, wie einer der Jugendlichen das Gerät umstieß und dadurch beschädigte. Wie hoch sich der Sachschaden beläuft, ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können.

