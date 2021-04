Polizei Essen

POL-E: Essen: Raub auf Seniorin - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen:

Am 9. April gegen 10:30 Uhr schubste eine unbekannte junge Frau eine 78-jährige Essenerin in der Netto Filiale an der Zölestinstraße und raubte sie aus.

Als die Seniorin gerade ihre Einkäufe bezahlt hat wurde sie von hinten gestoßen, fiel auf ihren Einkaufswagen und verletzte sich hierbei leicht. Diese Gelegenheit nutzte die mutmaßliche Täterin aus und bestahl die ältere Dame.

Mittels Skateboard flüchtete die junge Frau in unbekannte Richtung.

Die mutmaßlich Täterin wird als jung, schlank und mit dunklen Haaren beschrieben.

Hinweise bezüglich Täterin und ihrem Skateboard werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter der 0201/829-0 erbeten./JA

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell