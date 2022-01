Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Niederreißen (ots)

Am 17.01.2022, gegen 17:00 Uhr kam es zwischen Buttstädt und Niederreißen zu einem Wildunfall. Eine 39jährige Frau befuhr die besagte Straße als plötzlich zwei Rehe von links die Fahrbahn querten. Trotz Gefahrenbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand daraufhin ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Rehe liefen über das Feld davon.

