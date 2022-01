Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut gesprengt

Jena (ots)

Am Sonntag informierte ein Anwohner der Ziegenhainer Straße, dass Unbekannte erneut den Briefkasten des Wohnhauses zerstört haben. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hörte der Zeuge einen lauten Knall, ohne diesen jedoch zuordnen zu können. Am Sonntag musste er dann feststellen, dass der Knall von einem Feuerwerkskörper herrührte, welche in seinem Briefkasten detonierte und diesen komplett zerstörte. Selbiges Szenario trug sich bereits in der Silvesternacht zu. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell