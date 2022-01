Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigung am Bahnhof

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge konnte am Sonntagmorgen beobachten, wie zwei männliche Personen ihre überschüssige Energie an einem Wartehäuschen des Bahnhofs "Neue Schenke" in Zöllnitz ausließen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei Personen, einen 20 und einen 21-Jährigen, feststellen. Diese leugneten zwar, dass sie für die beschädigte Scheibe sowie den defekten Mülleimer verantwortlichen seien, jedoch überführte die Spurenlage die beiden Männer. Somit erhielten Beide eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell