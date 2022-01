Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Niedergeschlagen

Pfiffelbach (ots)

Am 16.01.2022, gegen 17:45 Uhr bemerkte eine 25jährige Mitarbeiterin eines Viehbetriebs in Pfiffelbach, dass sich eine unbekannte männliche Person widerrechtlich innerhalb des Firmengeländes aufhielt. Als sie diesen darauf ansprechen wollte, ging dieser auf sie zu und schlug sie mit einem Besenstiel nieder, um in Anschluss zu flüchten. Die junge Frau erlitt daraufhin eine Beule am Hinterkopf. Eine Absuche des Geländes durch die zeitnah eintreffende Streifenwagenbesatzung verlief ergebnislos, der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Nunmehr werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

