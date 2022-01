Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Vorbeifahren anderen Pkw touchiert

Apolda (ots)

In Apolda, in der Friedrichstraße kam es am 16.01.2022, gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall. Ein 42jähriger im Pkw Citroen befuhr die o. g. Straße und kam aus Unachtsamkeit zu weit nach links, so dass er in der Folge mit einem dort parkenden Pkw Opel kollidierte. Der Unfallverursacher meldete sich daraufhin bei der Polizei, um den Sachverhalt ordnungsgemäß anzuzeigen. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell