Polizei Korbach

POL-KB: Autodieb in Frebershausen ertappt: Streife nimmt Tatverdächtigen bei Fahndung fest

Korbach (ots)

Bad Wildungen-Frebershausen: Am gestrigen Mittwochnachmittag ertappte der Besitzer eines Dacias in Frebershausen gegen 16:10 Uhr einen ihm unbekannten Mann in seinem unverschlossenen Fahrzeug. Offenbar versuchte dieser gerade, den Wagen zu stehlen. Als der Autobesitzer den mutmaßlichen Dieb ansprach, ergriff dieser zu Fuß die Flucht. Da der Zeuge den Täter verfolgte, konnte er den alarmierten Beamten der Polizeistation Bad Wildungen die Fluchtrichtung des Mannes präzise beschreiben. Einer Streife gelang wenige Minuten später bei der Fahndung auf der Landstraße zwischen Frebershausen und Frankenau die Festnahme des Tatverdächtigen, der nun auf einem Fahrrad unterwegs war. Bei ihm handelte es sich um einen 24-Jährigen aus Somalia, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Wie sich durch weitere Ermittlungen der Beamten herausstellte, hatte der Tatverdächtige das Fahrrad offenbar auf der Flucht von einem anderen Grundstück in Frebershausen gestohlen. Den Polizisten gelang es, den Eigentümer des Rads ausfindig zu machen und ihm sein Mountainbike unmittelbar wieder auszuhändigen.

Den 24-Jährigen brachten die Beamten zunächst in das Polizeigewahrsam in Kassel. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen versuchten Autodiebstahls und Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern.

