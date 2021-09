Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, in einem Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Vöhl-Dorfitter ein. Bei den polizeilichen Ermittlungen konnten bislang keine Hinweise festgestellt werden, wie sich die Einbrecher Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am alten Sportplatz verschafften. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise aus der Nachbarschaft des Wohngebiets. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

