Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Komplette Rinderherde in den Gleisen

Ventschow (ots)

Eine Rinderherde von 26 Tieren verursachte am gestrigen Abend, den 04.072021 gegen 22:20 Uhr eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bützow und Bad Kleinen. Zuvor ging bei den Bundespolizisten vom Bundespolizeirevier Wismar die Mittteilung des Triebfahrzeugführers der Regionalbahn RE 4319 ein, dass er auf Höhe der Ortschaft Ventschow (Bahnkilometer 66,1 km) eine Rinderherde im Gleisbereich wahrgenommen hat. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Parallel hierzu wurde eine Sperrung der Bahnstrecke abgeordnet. Am Ereignisort angekommen schilderte der Triebfahrzeugführer, dass er unmittelbar am Bahnübergang die Rinderherde erkannte, er den Zug daraufhin gefahrlos anhalten konnte und es zu keinen Personen- und Sachschäden gekommen ist. Durch die eingesetzten Bundespolizisten konnte erkannt werden, dass sich die Rinderherde weiterhin innerhalb der Gleise in Richtung Ventschow bewegte. Zusammen mit dem inzwischen ebenfalls vor Ort befindlichen Tierhalter wurde versucht, die Herde auf eine Koppel neben den Gleisen zu treiben, was zunächst misslang. Erst mit Unterstützung der angeforderten Feuerwehr konnte die Tiere gestoppt, von den Gleisen getrieben und auf eine andere Weide verbracht werden. Wie die Rinderherde und von welcher Weidekoppel sie in die Gleise gelangte, konnte aufgrund der Dunkelheit nicht festgestellt werden. Die Streckensperrung konnte nach ca. 1,5 Stunden wieder aufgehoben werden. Es kam hierdurch bei acht Zügen zu Verspätungen mit insgesamt 464 Minuten.

