Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad gestohlen

Apolda (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum 13.01.2022, 11:30 Uhr bis 16.01.2022, 11:00 Uhr aus einem Keller in der Bahnhofstraße in Apolda ein grau-grünes Mountainbike der Marke KTM im Wert von ca. 550 Euro. Wie genau der oder die Täter in das Haus bzw. in den Keller gelangten, ist noch nicht genau bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell