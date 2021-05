Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro forderte ein Unfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Rutesheim. Eine 24 Jahre alte Renault-Fahrerin, die den mittleren Fahrstreifen in Richtung München befuhr, kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 62 Jahre alten LKW-Lenker. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault nach links gegen die Mittelbetonleitwand geschleudert. Der LKW kam nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Die Autobahn musste zunächst bis gegen 15.30 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Anschließend war nur noch die rechte Spur blockiert. Die 24-Jährige, die leichte Verletzungen erlitt, wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seit 16.15 Uhr ist die gesamte Fahrbahn wieder frei. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Rückstau erstreckte sich auf bis zu zehn Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell