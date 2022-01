Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Sonntag eine 44-jährige Fahrzeughalterin feststellen musste, entwendeten Unbekannte die hintere Kennzeichentafel ihres geparkten Dacia. Sie stellte ihr Fahrzeug am Samstag in den Abendstunden ab und stellte das Fehlen am Sonntagmittag fest. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell