LPI-J: Geblitzt

Reisdorf (ots)

In Reisdorf, in der Bad Sulzaer Straße führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 17.01.2022, zwischen 06:30 Uhr und 14:15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während dieser Zeit durchfuhren 213 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 24 Fahrzeugführer müssen wegen zu hoher Geschwindigkeit nunmehr mit einem Verwarngeld und 15 mit einem Bußgeld rechnen. Einer davon wird ferner einen Monat zu Fuß gehen müssen. Dieser war mit 84 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

