Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge beschädigt

Weimar (ots)

Ein unbekannter Täter begab sich zwischen Freitag und Sonntag auf das Grundstück des Weimarer Tiefbauamtes. Hier trat oder schlug der Unbekannte gegen den Außenspiegel eines dort abgestellten BMW. Hierdurch entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von etwa 700 Euro. Auch in Schöndorf ließ ein Unbekannter offensichtlich angestaute Aggressionen an einem Auto aus. Es wurde der Außenspiegel eines Opel abgeschlagen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell