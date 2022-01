Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Danebenbenommen

Jena (ots)

Danebenbenommen hat sich ein 33-Jähriger am Montagmittag auf dem Eichplatz in Jena. Die Polizei wurde alarmiert, weil der junge Mann sich augenscheinlich an fremden Fahrzeugen zu schaffen machte und diese versuchte zu beschädigen. Zügig konnte der 33-Jährige ausfindig gemacht werden. Doch anstatt mit den eingesetzten Kräften zu kooperieren, beleidigte der Mann die Beamten in einer Tour und versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, sodass der Störenfried in Gewahrsam genommen wurde. Wie sich im Nachgang herausstellte, urinierte der 33-Jährige gegen ein geparktes Fahrzeug, was Zeugen gesehen haben und daraufhin die Polizei informierten. Zu Sachbeschädigungen oder Diebstahlshandlungen kam es nach weiterer Prüfung jedoch nicht.

