POL-GE: Jugendliche verletzen und berauben 14-Jährigen

Von einer Gruppe Jugendlicher ist ein 14-Jähriger am Donnerstag, 21. Oktober 2021, in Heßler verletzt und beraubt worden. Der 14 Jahre alte Gelsenkirchener hielt sich gegen 19.50 Uhr an einem Spielplatz an der Melanchthonstraße auf, wo er von mehreren Jugendlichen geschubst und getreten wurde, ehe diese ihm seine Geldbörse entwendeten. Alarmierte Polizeibeamte griffen kurz darauf zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige auf und nahmen diese mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Gelsenkirchener an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die 15- und 16-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Der verletzte 14-jährige Gelsenkirchener wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

