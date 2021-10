Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bottroperin bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei dem Versuch eine Straßenbahn zu erreichen, wurde am Mittwoch, 20. Oktober 2021, eine 18-Jährige in Horst schwer verletzt. Die Bottroperin war gegen 16.15 Uhr an der Haltestelle "Schloss Horst" aus dem Bus ausgestiegen und über die Straße gelaufen, um die Bahn noch zu bekommen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 19 Jahre alten Gelsenkircheners, der gerade auf der Straße "An der Rennbahn" in Fahrtrichtung Turfstraße unterwegs war. Die schwer verletzte Bottroperin wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

