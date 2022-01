Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger übersehen

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es Montagabend in der Winzerlaer Straße/Friedrich-Zucker-Straße. Ein VW-Fahrer befuhr die Buchaer Straße in Richtung Winzerlaer Straße. Ein 63-Jähriger querte zu Fuß bei grüner Ampel die Winzerlaer Straße. Der VW-Fahrer bog zwar bei Grün nach links ab, übersieht hierbei allerdings den 63-Jähririgen und kollidiert mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger am Arm verletzt und musste ins Klinikum geberacht werden.

