Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Unfall

Weimar (ots)

Der am Donnerstag, den 13.01.2022 zwischen Nauendorf und Klettbach bei einem Unfall angefahrene Radfahrer erlag am Samstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallgeschehen ist die Polizei Weimar auf der Suche nach Zeugen. Verkehrsteilnehmer oder andere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die zur Klärung des Unfallhergangs führen können oder einen der später am Unfall Beteiligten gegen 20:30 Uhr im Bereich Nauendorf gesehen haben, werden dringend gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindungen zu setzen. Kontakt unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

