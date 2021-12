Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Rolandsweg, bei dem am Freitagmorgen (03.12.2021) eine Fußgängerin verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Gesucht werden Unfallzeugen sowie ein weißer VW Golf.

Eine 21-jährige Fußgängerin war an dem Morgen um 08.50 Uhr auf der Stollbergallee stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren des Rolandswegs auf dem Fußgängerüberweg wurde sie von einem aus Richtung Fürstenweg kommenden Auto angefahren. Die junge Frau fiel auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter in Richtung Am Bischofsteich.

Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen VW Golf neueren Baujahrs. Am Steuer saß ein 19 bis 20 Jahre alter Mann mit kurzen braunen Haaren und dunkler Oberbekleidung.

Die verletzte Fußgängerin konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell