Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen sämtlichen Schmuck aus Juweliergeschäft im Hedercenter

Salzkotten (ots)

(mb) Bei einem am Wochenende verübten Einbruch in das Hedercenter Am Wallgraben haben die Täter die ausgestellten Waren aus einem Juweliergeschäft entwendet.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (04.12.2021), 18.00 Uhr, und Montag (06.12.2021), 06.10 Uhr. Im hinteren Bereich des Einkaufszentrums kletterten die Täter auf ein Flachdach. Sie entfernten gewaltsam eine Glasscheibe und stiegen durch die Öffnung in das Gebäude. Am Eingang des Juweliergeschäfts gelang es den Einbrechern, gewaltsam das Rolltor zu öffnen und in den Ausstellungs- und Verkaufsraum zu kommen. Dort hebelten sie Vitrinen, Schränke und Schubladen auf und entwendeten den ausgestellten Schmuck sowie Uhren. Nur wenige Teile blieben zurück. Der Gesamtwert der Beute konnte noch nicht beziffert werden. Vermutlich flüchteten die Täter durch eine Notausgangstür. Der weitere Fluchtweg ist nicht bekannt. Möglichweise hatten die Täter direkt am Center oder weiter abgesetzt ein Fahrzeug abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell