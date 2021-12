Polizei Paderborn

POL-PB: Frau an den Fischteichen überfallen

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Waldweg An den Fischteichen hat ein Täter am Montagabend eine 33-jährige Frau überfallen und Zigaretten geraubt. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen.

Die Frau war gegen 18.15 Uhr auf dem Waldweg mit dem Straßennamen "An den Fischteichen" mit ihrem Hund unterwegs. In Höhe des ersten Abzweigs zum Pirolweg, aus Richtung Frankenbergallee gesehen, wurde sie von einem Mann angesprochen. Der Mann forderte Zigaretten und Geld von der Frau. Diese ließ ihre Zigaretten-Schachtel auf den Boden fallen. Der Täter schnappte sich die Zigaretten der Marke "Parliament". Er schlug mit einem harten Gegenstand auf das Opfer ein und traf die 33-Jährige am Kopf. Dann entfernte sich der Räuber mit den erbeuteten Zigaretten zügig in Richtung Tennisplatz Blau-Rot. Die verletzte und schockierte Frau suchte Hilfe bei einer in der Nähe wohnenden Bekannten. Von dort wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Verletzte kam nicht ins Krankenhaus, muss aber weiterhin ärztlich behandelt werden.

Der südländisch wirkende Täter soll um 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er trug einen schwarzer Kapuzenpullover dessen Kapuze über den Kopf gezogen war.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat einen Tatverdächtigen in Tatortnähe beobachtet oder kann sonst Angaben zum geschilderten Fall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

