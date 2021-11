Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Fußgänger von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. November 2021, 2:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute wurde ein Fußgänger schwer verletzt, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war. Da bei dem Fußgänger Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf fuhr eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat auf der Karl-Rudolf-Straße in Richtung Am Wehrhahn. Auf Höhe der Kreuzung Oststraße / Graf-Adolf-Straße trat unvermittelt ein Fußgänger bei roter Ampel auf die Fahrbahn. Die Frau versuchte noch mit ihrem Pkw auszuweichen, erfasste den 55-Jährigen jedoch. Aufgrund des Aufpralls wurde der Fußgänger schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

